In de oude zaak van De Splenter in Oostburg kun je nu van de glijbaan terwijl papa en mama iets drinken

Zeeuwse fans van The Stones teleurge­steld naar huis na afblazen concert: ‘Zwaar klote’

In plaats van een grandioos feest, werd het maandagavond een grote teleurstelling voor de fans van The Rolling Stones. Terwijl er al mensen in de Arena stonden, meldde Mick Jagger zich ziek met corona en het concert werd afgelast. Ook de Zeeuwse fans moesten zodoende onverrichter zake terugkeren uit Amsterdam. ,,Ik dacht eerst dat het een grapje was.’’

13 juni