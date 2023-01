Improvisatietoneel in Vlissingen: ‘Je weet nooit wat je tegenspeler gaat doen. En dat gaat wel eens mis, ja’

De Vloer Op is bekend van het tv-programma, waarbij twee of drie spelers worden aangewezen door een regisseur. Zij krijgen pas op dat moment een reëel thema of dilemma voorgelegd om meteen te gaan spelen. Alles op toneel wordt dus geïmproviseerd. Actrice Cherin Riemeijer, die zowel bij De Emoes als bij de Zeeuwse Komedie actief is: ,,We rekenen daarbj ook op het publiek. Want: hoe leuker de suggesties van het publiek, hoe leuker de avond wordt.”