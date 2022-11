Ilse DeLange zingt in Terneuzen voor overleden gitaardocent

,,Volgens mij ben ik nog nooit in dit theater geweest.” Met die zin opent Ilse DeLange haar voorstelling in Terneuzen. Nog voordat haar bandleden het podium betreden begint ze met het zingen van ‘Drown us out’, haar nieuwste nummer. ,,Dit is voor mij meteen het spannendste moment van de hele avond”, geeft ze als inleiding mee. ,,Ik blijf het eng vinden, alleen ik en mijn gitaar en dan zingen voor een volle zaal.” Die angst is onterecht, want ze grijpt het publiek meteen bij de keel met haar meesterlijke zang en kwetsbaarheid in haar stem. Ook het tweede lied van de avond - met als titel ‘Stranger’ – is een pareltje. Een uitverkochte zaal weet meteen wat het van de show mag verwachten, een torenhoog niveau.