Ilham Abali maakt na ruim drie jaar haar rentree bij ADO Den Haag

Rijkswater­staat renoveert voor het eerst bewegende delen in Ooster­schel­de­ke­ring: ‘Daarna kunnen ze weer vijftig jaar mee’

Fietsers moesten maandagmorgen twee uur wachten eer ze de Oosterscheldekering over konden trappen. De weg was twee uur lang dicht omdat Rijkswaterstaat begon met de renovatie van bewegende delen die de schuiven op en neer laten. ,,Het was frisjes, dus hebben we de wachtende fietsers van koffie en thee voorzien.”