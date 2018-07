VLISSINGEN - Valerie van Vliet uit Yerseke en Monica Sanderse uit Vlissingen liepen een zonnesteek op. Ze werden er flink ziek van. ,,Ik was helemaal rood, misselijk, uitgedroogd en had koorts'', vertelt Sanderse. Ze wil zonaanbidders waarschuwen extra voorzichtig te zijn bij deze tropische temperaturen. Wie te lang in de volle zon ligt kan een zonnesteek oplopen doordat de lichaamstemperatuur oploopt.

Valerie van Vliet kreeg onlangs een zonnesteek. De inwoonster van Yerseke werd ineens ziek bij muziekfestival City of Dance in Middelburg, waar het flink warm en druk was. ,,Het was een hele warme dag en ik had één of twee drankjes met alcohol op en voor de rest wat water'', herinnert ze zich nog. ,,Maar ineens werd ik heel misselijk en draaierig. Ook had ik hoofdpijn. Ik ben gelijk naar huis gegaan en koud gaan douchen.'' Ook begon Van Vliet met extra drinken om de vochthuishouding weer op peil te brengen. ,,Pas de volgende dag voelde ik me weer wat beter.''

Nooit vergeten

Dat een zonnesteek levensgevaarlijk kan zijn weet Monica Sanderse uit Vlissingen maar al te goed. ,,Ik zal het nooit meer vergeten'', vertelt de Vlissingse. ,,Ik was nog een kind. Mijn moeder was op het land hooi aan het maken. Ze had de kinderen meegenomen, maar was mij vergeten. Ik zat de hele dag in de volle zon. Ik was helemaal rood, misselijk, uitgedroogd en had koorts. Met de ambulance ben ik naar het ziekenhuis gebracht. Een zonnesteek is echt heel gevaarlijk'', waarschuwt ze.

Volledig scherm Monica Sanderse valt Anjolie Engels in de armen nadat ze de marathon van Zeeuws-Vlaanderen heeft gewonnen. © Maurice Steketee

Extra alert

Zodra de temperaturen tropische waarden krijgen is Sanderse nu extra alert. ,,Veel water drinken, liever geen koffie en tussen 11.00 en 15.00 nooit in de zon liggen, want dan is ie op zijn sterkst'', somt ze op wat je beter niet kunt doen. ,,Ik lig eigenlijk nooit meer in de zon, houd ik niet van. Ik zet een hoedje op en doe het rustiger aan. En ik heb altijd een flesje water bij me.''

Ondanks de warmte loopt Sanderse wel gewoon hard. Woensdagavond kwam de winnares van de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen nog in actie tijdens de stratenloop in Burgh-Haamstede. ,,Ik wist dat het warm zou worden dus heb veel gedronken en ben rustig gebleven. Af en toe een sponsje gepakt om mijn hoofd koel te houden. Een keer onder een tuinslang gegaan, dat werkte echt verkoelend.''