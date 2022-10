‘Ik voel me eerst Zeeuw, dan pas Nederlander’

,,Tijdens mijn studie aan de Universiteit in Leiden kon ik geen kamer krijgen – dat was toen al moeilijk. Daarom heb ik eerst in Gouda en Rotterdam gewoond. Maar toen ik na mijn afstuderen de kans kreeg om te promoveren, ben ik toch weer op zoek gegaan naar een woning in Leiden. Twee jaar geleden ben ik daar met mijn partner alsnog naartoe verhuisd. Met twee volwaardige inkomens ging de huizenjacht een stuk makkelijker.”

,,Ik ben geen stadsmens en houd heel erg van rust en ruimte. Maar als ik dan tóch in de Randstad moet wonen, dan kan ik Leiden prima aan. Het is hier best een beetje dorps en kneuterig. Als ik in de stad ben, kom ik altijd wel bekenden tegen. We wonen ook in een heel burgerlijk wijkje met buren die altijd gezellig een praatje maken. Dus het voelt niet echt als een grote stad, maar we hebben toch alle voordelen ervan. Zoals de culturele sector, het banenaanbod en voorzieningen als winkels, musea en openbaar vervoer.”