Het was een opmerkelijk zedenzaak die voor de rechtbank in Middelburg diende. De 71-jarige verdachte beriep zich op zijn zwijgrecht - waar anderen normaal ontkennen - of zei het zich niet meer te herinneren. Hij toonde verder nauwelijks enige compassie of emotie.

Volgens de verklaringen van de jongste dochter, inmiddels 41 jaar, begon het misbruik in juli 1981 toen zij vijf jaar was. Het eerste misbruik vond plaats onder de douche. Daar kwam de verdachte ,,met zijn handen soms wel eens op plaatsen kwam waar ze niet behoorden te zijn.'' Daar bleef het niet bij.

Seksfilmpjes kijken

Er moesten gezamenlijk seksfilmpjes worden bekeken, zoals Porky's en Tirolerfilms. ,,Films voor boven de zestien en zeker niet voor kleine kinderen'', stelde officier van justitie Wilfred Suijkerbuijk. Ook de oudste dochter zou zijn misbruikt, maar die zaak was nét verjaard.

,,Ik moest als klein meisje dingen van volwassenen doen. Het was afschuwelijk, zeker als hij had gedronken. Wij willen erkenning en een sorry", aldus een deel van de slachtofferverklaring. En 'sorry' wilde de verdachte wel zeggen, maar dan alleen als het bewezen was. Verder verbaasde hij zich erover dat de meisjes nooit tegen hem hadden geklaagd over zijn seksuele activiteiten met hen.

Seksueel binnendringen

Wat er allemaal in die jaren met de meisjes op seksueel gebied was gebeurd, was verjaard en daar kon de verdachte dus niet voor worden vervolgd; met uitzondering van het 'seksueel binnendringen'. Sinds 1 april 2013 geld de verjaring namelijk niet meer voor seksueel binnendringen (verkrachting).

Voor de oudste dochter, die eveneens door haar vader zou zijn misbruikt, kwam deze wetswijziging echter net te laat. Immers: dezelfde wet bepaalde dat misdrijven die voor de wetswijziging verjaard waren dat ook blijven. En dus kon de verdachte ook niet voor dát seksueel misbruik met haar worden vervolgd.

Meisje zag misbruik bij zusje

Maar dan het bewijs. Vaak moeilijk omdat één bewijs géén bewijs is en er bij zedenzaken veelal geen getuigen zijn. Of er moeten omstandigheden zijn die de verklaringen van het slachtoffer ondersteunen, zoals in dit geval de verklaring van de oudste zus. Die was ook slachtoffer en die had gezien wat vader deed bij haar zusje. Bewezen en schuldig, aldus Suijkerbuijk die óók voor een dertig jaar oude zaak de geëiste drie jaar cel 'een passende straf' vond.

De raadsman van de verdachte, P. Bakkum, dacht daar beduidend anders over. Die vond dat zijn cliënt moest worden vrijgesproken. Er was niemand bij geweest, niemand - ook de moeder niet - had iets gemerkt, de moeder was ook nooit in vertrouwen genomen en uit het dossier was niet gebleken dat er iets was gebeurd. Ook vroeg hij zich af waarom de vrouwen pas in 2016 en niet eerder aangifte hadden gedaan. Verder meende hij dat zijn cliënt niet bepaald detentiegeschikt was vanwege zijn hoge leeftijd en zijn medische klachten.