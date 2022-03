PHILIPPINE - Afgelopen week kwam het neusje van de zalm van Zeeuwse chefs met hun sommeliers bijeen in Auberge des Moules in Philippine voor een diner met bijpassende wijnen van een Frans wijnhuis uit de Bourgogne. Zo ook de gastvrouw en sommelier van de Kromme Watergang; Pauline Wiskerke.

,,Ik kreeg de liefde voor wijn met de paplepel in gegoten. Mijn ouders hadden een restaurant en mijn vader leerde me kennismaken met wijnen. Zo rolde ik het vak in via een opleiding in bij Hotelschool Ter Duinen in Koksijde en bij Ter Groene Poorte in Brugge. Nu werk ik bij de Kromme Watergang als gastvrouw -vorig jaar ben ik zelfs uitgeroepen tot gastvrouw van het jaar - en sommelier.”

,,Wijn is mijn passie en daarnaast is het erg leuk om mensen te adviseren welke wijn ze kunnen drinken bij de gerechten. Het komt niet heel vaak voor dat we een diner met uitleg hebben van een ‘Domaine’. Dit wijnhuis, Faiveley, bevindt zich in de Bourgogne tussen Dijon en Beaune en is een familiedomein dat al bijna 200 jaar bestaat. De wijnen die wij graag schenken komen uit deze regio. Ze passen goed bij de zilte Zeeuwse producten die wij serveren doordat de bodem, de terroir, in deze regio wijnen met veel mineralen levert. Daarnaast en niet onbelangrijk, we drinken in het restaurant zelf ook graag wijnen uit de Bourgogne”, lacht ze.

,,Wanneer je het zelf lekker vind, breng je dat over op de gasten. Ik ga zelf wel eens bij wijnhuizen op bezoek om te proeven of ze komen bij ons langs in het restaurant, maar dit is natuurlijk leuker en inspirerender.”

Bij een Mercurey Clos Rochette 2020 stond een coquille op het menu. Verdeel wat zeewier salade over 4 bordjes en bak 8 coquilles kort in roomboter. Leg ze op de salade en bestrooi met wat chilivlokken.