‘Ik keek ernaar en werd er heel blij van dat het plein werd gebruikt als een groene huiskamer’

Zeeuwen zijn het positiefst over kernener­gie

VlISSINGEN - Veertig procent van de Zeeuwen is voorstander van kernenergie. Dat is beduidend meer dan het landelijke gemiddelde (32 procent). In de provincie waar de enige kerncentrale van het land staat is de groep tegenstanders van atoomstroom relatief ook het kleinst (17 procent).

8 juni