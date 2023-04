‘Ik kan tafeltennissen met twee gebroken vingers’

Ronald van Gasterij De Thuishaven in Terneuzen sluit de deuren: ‘Het is mooi geweest, de koek is op’

Het hoge woord is eruit. Ronald Meijer stopt ermee. Het is klaar, over en uit voor zijn Gasterij De Thuishaven in Terneuzen. Dat doet pijn, maar het is goed zo. ,,De koek is gewoon helemaal op.’’