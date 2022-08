Ik ga naar het strand en neem mee... mijn camper!

Wie een dagje op het strand wil vertoeven is waarschijnlijk gewend zijn auto te parkeren en de duinen over te lopen. De strandstoelen, parasol, strandtas, koelbox en handdoeken uit de auto en zeulen maar. Heb je eenmaal een plekje gevonden, dan verbrand je je voeten onderweg naar het toilet of voor een ijsje. Maar het kan ook anders - op de Brouwersdam komen badgasten de parkeerplaats niet af. Voor een beetje uitzicht moet je er wel vroeg bij zijn.

Met uitzicht over geparkeerde auto’s

Het is 28 graden, windkracht vier. Perfect weer voor een stranddag. Na een duik in de Noordzee komen Alexander Wolf en zoon Silvester Wolf terug bij hun camper. Opdrogen doen ze hier, dicht bij de koelkast. De vakantie begon in Wijk bij Duurstede en bracht ze via Prinsenbeek naar Zeeland. ,,We hebben geprobeerd een campingplekje aan de kust te bemachtigen, maar dat is niet te vinden. Toen hoorden we dat je hier gratis aan het water kan staan. Met een ontbijtje in de kofferbak zijn we hierheen gereden”, vertelt Alexander.