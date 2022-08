Ik ga naar de camping en neem mee: de cavia, de katten, de kaketoe...

Tandartsen kunnen tienduizen­den patiënten nog niet helpen in Brabant na cyberhack

OOSTERHOUT - Het losgeld is betaald, Colosseum Dental heeft de computerbestanden terug, maar nog steeds zijn 120 Nederlandse tandartspraktijken niet in staat om tienduizenden patiënten te helpen. Wat is er mis bij het bedrijf dat de grootste van Europa wil zijn? ,,Dat dus.”

11 augustus