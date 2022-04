‘Ik ben me pas later gaan realiseren dat Zeeland een fantastische plek is om op te groeien’

,,Dit plan kwam niet uit de lucht vallen. Vanuit ons geloof hebben mijn vrouw Maye en ik al jaren het verlangen om humanitair werk te gaan doen. Het was echt een zoektocht om iets te vinden dat bij ons past, maar uiteindelijk kwamen we in contact met Mission Aviation Fellowship (MAF). Deze organisatie verzorgt in heel de wereld luchtverbindingen ter ondersteuning van het werk van kerken en hulporganisaties. Ook assisteert MAF in noodsituaties en verzorgt zij medische hulptransporten en evacuaties. Eerst hebben we een uitgebreide procedure doorlopen en in januari vorig jaar zijn we officieel geselecteerd. Daarna mochten we ons als gezin voorbereiden op uitzending naar Suriname.”