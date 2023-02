Iedereen met een elektrische fiets slingert voor het vertrek

MET VIDEOVier op de tien dodelijke fietsslachtoffers reed de afgelopen jaren op een elektrische fiets. En dat aantal neemt toe nu steeds meer (oudere) Nederlanders de fiets met trapondersteuning ontdekken. Verzekeraar ZLM in Goes vond het tijd voor een e-biketraining. ,,Je moet opnieuw leren fietsen.”

In het theorielokaal van het Veiligheidspark zitten negen Zeeuwen en Brabanders, gerieflijk op een bank of in een fauteuil. Wat hen bindt is dat ze allemaal wat ouder zijn, een elektrische fiets hebben en zich hebben opgegeven voor de allereerste theorie- en praktijkles veilig rijden met de e-bike van de ZLM.

Volledig scherm Cursist Willy Sanderse leert hoe je veilig moet opstarten met je e-bike en dat valt soms niet mee door het gewicht van een elektrische fiets. © Johan van der Heijden

Willy Sanderse (71) uit Goes rijdt al tien jaar met trapondersteuning. Met zijn eerste fiets deed hij zeven jaar. In die tijd trapte hij 37.000 kilometer weg. Dat lijkt veel, maar is omgerekend iets meer dan honderd kilometer in de week. ,,Waar anderen de auto nemen, pak ik de fiets. Mijn dna is fiets.”

De voordelen van een fiets met trapondersteuning zijn bekend. Het is een goed en duurzaam alternatief voor de auto, mensen die bewegen blijven gezond en ze trappen ook nog eens veel meer kilometers weg. De gemiddelde fietsafstand op een gewoon rijwiel is 3,6 kilometer maar op een elektrische fietsen rijden mensen als snel gemiddeld 5,5 kilometer per keer. Ook voor langere, recreatieve fietstochten is een e-bike een uitkomst. De actieradius van mensen neemt toe door de stekkerfiets.

De kwieke 77 jaar oude Sonja Wijnen uit Goes heeft al duizenden kilometers fietsplezier van haar e-bike. Voor een tochtje naar Kruiningen, Vlissingen of Middelburg draait ze haar hand niet om. ,,Ik doe alles op de fiets.” Voor de stadsritjes pakt ze haar gewone fiets, maar voor de langere afstanden gaat haar voorkeur uit naar trapondersteuning. ,,Maar soms vergeet ik gewoon de accu aan te zetten en als ik windje mee heb, zet ik 'm niet eens aan.”

Quote Als ik windje mee heb, zet ik de accu niet eens aan Sonja Wijnen (77), Deelneemster aan eerste e-biketraining van verzekeraar ZLM

Fietsen op een elektrische fiets kent ook nadelen. Volgens het kenniscentrum VeilgheidNL is het aantal verkeersslachtoffers in tien jaar tijd met twintig procent gestegen. Twee derde van alle verkeersslachtoffers die op de spoedeisende hulp terechtkomt, is een fietser. Dat heeft niet alleen te maken met de groei van het aantal mensen dat op een snellere stekkerfiets rijdt, maar de kans op ernstig (hersen)letsel is ook groter op een elektrische fiets. Veel Nederlanders vertikken het een fietshelm op te zetten, maar het tij begint te keren.

,,Als je een fietshelm draagt", vertelt instructeur Betinho de Voogd in het theorielokaal, ,,heb je 60 procent minder kans op hoofdletsel en 71 procent minder kans op hersenletsel met dodelijke afloop.”

Volledig scherm Kijk, zo doe je dat! Sonja Wijnen houdt gewoon één handje aan het stuur, pakt losjes de tennisbal op van een pylon en rijdt daarna vrolijk door. Instructeur Betinho de Voogd houdt voor de zekerheid een oogje in het zeil. © Johan vd Heijden

Mensen die wat ouder worden, zitten minder stabiel op de fiets. Daar komt bij dat elektrische fietsen gemiddeld vijf kilometer zwaarder zijn dan traditionele fietsen en dat is exclusief de accu achterop, die ook nog eens 3 kilo weegt. Wat ook uitmaakt voor de stabiliteit is of de motor in het voorwiel zit of dat sprake is van een middenmotor. De ene fietser doet een paar stappen voor hij gaat zitten en weer een ander gebruikt meteen de trapondersteuning. ,,Je slingert altijd voor je vertrekt", weet De Voogd. ,,Als je vertrekt, zet je de versnelling in een lage stand en de ondersteuning op een lager niveau."

Je moet opnieuw je balans vinden

Willy Sanderse herkent zich in wat hij te horen krijgt. ,,Het verschil tussen een gewone en een elektrische fiets is gewoon enorm. Zeker als je een fiets met een middenmotor hebt. Dan moet je opnieuw je balans weten te vinden. Je moet gewoon weer leren fietsen. Je stapt tenslotte ook niet zonder rijbewijs in een auto. Je denkt: vallen, dat overkomt mij niet.” Het overkwam de Goesenaar dus wel. Toen het glad was, verloor hij zijn evenwicht en bezeerde hij zijn knie.

Na het zien van een verkeersongeval bij het Goese stadskantoor, besloot hij een fietshelm te kopen. Sindsdien gaat hij zonder helm de deur niet uit. Het verkeer is veranderd, gejaagder worden. Automobilisten, maar ook jonge fietsers lijken altijd haast te hebben. ,,Ik heb alle tijd van de wereld. Anderen waarschijnlijk niet, of veel minder. Het fietsen zelf verleer je niet, maar de regels en de mensen veranderen. Zo'n cursus is daarom best goed. Je stapt dan nog zelfverzekerder en met een gerust hart op de fiets.”

Volledig scherm Eerst een beetje theorie, maar daarna is er werk aan de winkel tijdens de cursus veilig rijden met de e-bike op het Veiligheidspark van de ZLM in Goes. © Johan vd Heijden

Buiten het theorielokaal - op het terrein van het Veiligheidspark - is met oranje pylonen een parcours uitgezet. Eerst moeten de deelnemers leren op te stappen en vaart te maken, vervolgens leren ze slalommen, een bocht nemen en met één hand aan het stuur fietsen door een tennisbal op te pakken en deze een paar meter verder in een emmer te laten vallen. Stoppen met een e-bike is nog een kunst op zich. ,,Stop met beide voeten", klinkt het. ,,Dat is misschien wat lastiger, maar je staat dan wel meteen stabiel.”

Sonja Wijnen fietst zonder haperingen door het parcours. Ze fietst al elektrisch sinds 2010 en heeft sindsdien tienduizenden kilometers gereden. Slechts één keer is ze gevallen, maar dat was pure pech. Haar fiets bleef met de bagagedrager ergens achter hangen. Waarom ze dan toch meedoet aan de training? ,,Een beetje handigheid is altijd meegenomen.”

Hoe rij ik veilig op een e-bike? - Pas je snelheid aan. Je rijdt met een e-bike zó 25 km/u - Let op je bandenspanning. De rijwielhandel heeft ventieldopjes die met kleuren de bandenspanning aangeven. - Draag altijd een goed passende fietshelm. Als je een fietshelm past, doe dat met je bril op en je gehoorapparaat in. - Denk aan een gewichtsverdeling van je fietstassen. - Wees voorzichtig, maar niet bang. - Kom je per ongeluk in een greppel of langsgroef terecht, stuur niet terug, maar rem rustig af en stop. - Als je afslaat, rem af en schakel de ondersteuning en versnelling terug en voer de ondersteuning na de bocht weer op. - En misschien wel de belangrijkste tip: gebruik je gezonde verstand.