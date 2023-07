Idee voor windmolens in de Wilhelminapolder bij Goes stuit op tegenwind: ‘Mensen denken dat de pap al is gestort’

Zeeuwind, bekend van onder meer het grote Windpark Krammer, onderzoekt de mogelijkheden om op gronden van Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder, ten noorden van Goes, windturbines en clusters van zonnepanelen te plaatsen. Het project draagt de naam Energiepark Goes. ,,We zitten nog in een oriënterende fase”, zegt Baars. Waar eventuele windmolens en zonnepanelen precies komen, is nog niet bekend. Dat het idee op tegenwind stuit, ondervond Baars onlangs tijdens een bijeenkomst met inwoners van Wilhelminadorp. Hoewel hij zelf zegt dat hij de sfeer niet per se onplezierig vond, wordt in dorpskrant De Brug gesproken over ‘verhitte discussies in een niet steeds even prettige atmosfeer’.