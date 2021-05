Ic’s in Zeeland liggen vol, ziekenhuizen piepen en kraken in hun voegen

Zeeuw rekent op burenhulp bij rampspoed

30 april MIDDELBURG - Zeeuwen geven hoog op van burenhulp in geval van rampspoed. Bijna 70 procent van hen verwacht dat buren en dorps- en wijkgenoten elkaar zullen helpen bij rampen en incidenten. De brandweer Zeeland is blij verrast met deze uitkomst in een onderzoek via het ZBpanel. De vraag is of die verwachting uitkomt als de nood aan de man komt, want veel mensen hebben geen voorbereidingen getroffen.