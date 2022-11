Ichelles broer Jeffrey tegen Sandra H.: ‘Je hebt de grond onder mijn voeten steeds opnieuw doen wegzakken’

TERUGLEZEN | Eerste zittings­dag in zaak tegen Sandra H. ten einde, verdachte heeft ‘jarenlange behande­ling’ nodig

In de Middelburgse rechtbank dient vandaag en morgen de rechtszaak tegen de 46-jarige Sandra H. Ze wordt verdacht van moord op de 29-jarige Ichelle van de Velde uit Oostburg. Ichelle raakte in december 2020 vermist en haar lichaam werd drie maanden later in stukken teruggevonden.

17:08