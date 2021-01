Ichelle van de Velde (29) uit Oostburg wordt al sinds 16 december vermist

UPDATE | VIDEO Vuurwerk­bom­men, agenten belaagd en fataal verkeerson­ge­val: dit was de jaarwisse­ling in Zeeland

16:09 De jaarwisseling van afgelopen nacht in Zeeland is niet zo rustig verlopen als van tevoren was gehoopt. Een verkeersongeval in Oostburg eiste een leven, in Vlissingen werden vuurwerkbommen afgestoken en op diverse plaatsen werden hulpverleners belaagd.