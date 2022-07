Hyperbaar centrum in Goes gaat patiënten met long covid behandelen na veelbelovend onderzoek

Dat zegt directeur Maarten van Tol op basis van veelbelovende onderzoeksresultaten uit Israël. Long covid-patiënten hebben vaak verschillende klachten, waaronder vermoeidheid, concentratieproblemen, kortademigheid, hoofdpijn en/of hartkloppingen. Soms kampen ze met depressie of vergeetachtigheid. Uit een uitgebreid onderzoek dat is uitgevoerd door een medisch centrum en de universiteit van Tel Aviv is gebleken dat deze mensen baat kunnen hebben bij hyperbare zuurstoftherapie. Daarbij wordt door inademing van honderd procent zuurstof onder verhoogde druk 12 keer meer zuurstof dan normaal opgenomen in de bloedbaan. Hierdoor kunnen weefsels die een tekort aan zuurstof hebben weer herstellen. De therapie wordt al ingezet om bijvoorbeeld chronische wonden sneller te laten genezen en klachten naar aanleiding van bestraling of pijnklachten te laten afnemen.