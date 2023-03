HVV’24 kan bijna niet spelen, topper eindigt onbeslist en Steen steelt de punten

DSE-Hontenisse 3-1: ,,De einduitslag was meer dan terecht, wij speelden vandaag niet ons beste spel en DSE profiteerde hier goed van”, concludeerde Veli Eryürük na afloop van de verloren wedstrijd. Al snel kwam de thuisploeg op voorsprong, in het vervolg hield Sjoerd de Graaf Hontenisse op de been met een paar goede reddingen. Net voor rust viel echter toch de 2-0 voor DSE. ,,In de rust heb ik wat omgezet en dat pakte goed uit. We gingen beter voetballen en creëerden veel kansen.” Rob de Pooter schoot Hontenisse terug in de wedstrijd, maar tien minuten voor het einde besliste DSE de wedstrijd: 3-1.