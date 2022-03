Huurders in doorwaaiwoningen zijn de klos: ‘We maken ons daar wel echt zorgen over’

Er is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in isolatie en zonnepanelen. De ambitie is om de komende jaren alle sociale huurwoningen op het niveau van ten minste een C- of B-label te krijgen. Maar er zijn dus nog altijd woningen waar dit niet is gebeurd. Marco van der Wel, directeur-bestuurder van Zeeuwland, is zich er terdege van bewust dat je niets koopt voor het gemiddelde energieverbruik van een sociale huurwoning als je zelf in een huis met label E of nog lager woont.