Hutjens Edelsmederij in Goes overvallen, schrik in de buurt zit er goed in: ‘Hoop dat het goed gaat met de eigenaren’

Hutjens Edelsmederij in de Lange Kerkstraat in Goes is woensdagmorgen overvallen. De politie is op zoek naar twee verdachten, die ervandoor gingen op een scooter.