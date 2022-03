HulstPlus: ‘Maak van Hedwige een zoetwateropslag’

De Hedwige is al leeggehaald en kan nooit meer in zijn oude glorie worden hersteld. Over het binnenlaten van door PFAS-verontreinigd Westerscheldewater zijn echter ook veel zorgen. HulstPlus heeft een alternatief idee voor het gebied en stelt dat voor aan de Hulster burgemeester Jan-Frans Mulder: maak er zoetwaterbassin van.

Ook surfen en zwemmen

HulstPlus ziet dat als een ‘goed en milieuvriendelijk alternatief.’ Overtollig hemelwater wordt nu via sloten en watergangen richting de Westerschelde geleid. Eeuwig zonde, zegt HulstPlus. ,,Want zoet water is het goud van de toekomst.” Door klimaatverandering zijn er vaker droge periodes, waarin landbouwers geholpen zouden kunnen zijn met een zoetwaterbassin om hun gewassen te beregenen.

De kosten zijn minimaal, betoogt de partij, want het bassin ligt er eigenlijk al. ,,Alle dijken rondom de Hedwigepolder zijn gereed. We hoeven er alleen nog maar zoet water in te laten lopen. Het nieuwe pompstation aan de Prosperpolder-Noord ombouwen en klaar is Kees.” Surfers en zwemmers zouden er ook gebruik van kunnen maken.

Grote zorgen

In de gemeente Hulst zijn de zorgen over PFAS groot. Het is onverantwoord om de polder vol te laten stromen met Westerscheldewater, concludeerde de Hulster gemeenteraadsleden onlangs. In navolging van Hulst vroegen verschillende Zeeuwse gemeenten en een ruime meerderheid van de Staten ook om pas op de plaats te maken met de uitvoering van het project, tot duidelijk is wat de gevolgen zijn van de verontreiniging.