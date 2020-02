Festival Ballade steekt de draak met marinierskazerne: ‘Kopje van Kanada kansrijke kandidaat’

11:49 TERNEUZEN - Festival De Ballade is met een knipoog ingesprongen op de discussie over het wel of niet komen van de marinierskazerne naar Vlissingen. PZC-columnist en cabaretier Maikel Harte filmde bij toeval manschappen van de Belgische zeemacht die in Terneuzen onderzoek deden om daar een kazerne te bouwen.