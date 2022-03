Hulster raadsleden krijgen lintje bij afscheid, in Sluis vertrekt een eeuw aan politieke ervaring

In Hulst is het traditie dat wie twaalf jaar of langer raadslid is geweest, bij het afscheid geëerd wordt met een Koninklijke Onderscheiding. Deze eer viel donderdagavond drie oud-raadsleden ten deel, toevallig alle drie van Algemeen Belang Groot Hulst. Fons Dobbelaer was in totaal ruim twintig jaar lid van de gemeenteraad en was anderhalf jaar wethouder. Ronnie Roctus zat er zestien jaar, deels ook als fractievoorzitter. André Fokker was ‘slechts’ vier jaar raadslid in Hulst, maar hij was daarvoor acht jaar raadslid in Vlaardingen voor de Christenunie/SGP. En dat telt ook. Deze drie heren waren niet de enigen die werden uitgezwaaid.