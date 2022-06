Hulster Dweildag weer als vanouds

De afgelopen jaren bestond de Hulster Dweildag uit een wedstrijd- en een leutklasse. Die verdeling was dit jaar bewust losgelaten. ,,Het kost tocht altijd wat moeite om na twee jaar pauze weer op te starten. Komt bij dat de sponsoring wat minder is, waardoor we ook geen prijzengeld konden betalen. Voor deze keer zijn we echt back to basics gegaan.. Volgend jaar gaan we misschien weer terug naar de oude formule. Veel bandjes zijn tijdens corona ter ziele gegaan. We moeten ook maar afwachten wat het publiek ervan vindt.”