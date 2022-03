Hulster boekenmarkt kan warm plekje goed gebruiken

Karrenvrachten boeken staan er weer in de Hulster Basiliek. Benny Stienen zit achter een tafeltje. Bij hem kunnen de boeken afgerekend worden. Een euro per boek. Stienen hoeft geen moeilijke sommen te doen. De meesten betalen echter meer. De opbrengst van de Vastenactie van de parochie gaat dit jaar naar de stichting Sibusiso. Een initiatief van het Terneuzense artsenechtpaar Henk en Attie Hammer waarmee ze gehandicapte kinderen in Tanzania willen helpen.