Hulstenaren moeten geluidsinstallatie inleveren na aanhudende geluidsoverlast

Taakstraf en rijontzeg­ging voor dodelijk ongeval Wester­schel­de­tun­nel

MIDDELBURG - Het was mooi weer, haast had hij niet en met een gangetje van rond de negentig reed de 28-jarige P. M. , destijds uit Terneuzen, maar momenteel woonachtig in Zelzate op 5 juli 2020 door de Westerscheldetunnel. De rit richting Terneuzen eindigde in een drama, dat het leven kostte aan de toen 59-jarige mevrouw Veringa uit Sluiskil.

16 maart