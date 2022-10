Hulst werkt aan een mooiere binnenstad, maar in de tussentijd moet je even geduld hebben

De Gentsestraat, midden in het centrum, is tot en met eind november dicht en dat merk je. Als je in het centrum moet zijn, moet je vooraf even nadenken over hoe je het beste rijdt. Ook iets om rekening mee te houden: de rijrichting in de Steenstraat is tijdelijk omgedraaid. Tal van gele borden met eentjes en tweetjes moeten automobilisten de juiste kant op dirigeren. Het sluiten van de Gentsestraat komt niet uit de lucht vallen, de winkelstraat krijgt een nieuwe inrichting. Eerder werden de Hulstenaartjes, de groene paaltjes, weggehaald en werd er aan kabels en leidingen gewerkt. Er kwam daarna tijdelijke bestrating en nu begint de daadwerkelijke herinrichting. De Gentsestraat krijgt gebakken straatstenen op het rijgedeelte met aan weerszijden natuurstenen loopzones. Aan de ingang van de straat komt een beweegbare paal. Zo kan de straat op drukke dagen of tijdens evenementen afgesloten worden. Om te voorkomen dat delen van het centrum helemaal onbereikbaar worden, is het werk in vier fases opgedeeld en schuift het op.