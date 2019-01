Hulst stuurt parkeerwachten ook 's avonds op pad

VIDEO Auto met 5 inzitten­den tegen boom in Ossenisse, bestuurder had gedronken

6 januari OSSENISSE – Een auto met daarin vijf personen is afgelopen nacht rond 02.50 uur tegen een boom gereden op de Westdijk in Ossenisse. De inzittenden konden zelf uit de auto komen en zijn nagekeken door ambulancemedewerkers. De bestuurder, een 23-jarige man uit Ossenisse, is naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Uit een blaastest bleek dat hij gedronken had. Zijn rijbewijs is ingenomen.