Hulst onderhandelt over overname van haven Walsoorden

De haven van Walsoorden is aan het verpieteren : de steigers, de meerpalen en de kade voldoen niet meer. De gebruikers willen ook weten waar ze aan toe zijn voor ze grote investeringen doen en willen weten wat de toekomstplannen zijn. Er maken zo’n twintig bedrijven gebruik van de haven en er is een bloeiend verenigingsleven. Het Rijk, de eigenaar van de haven, wist lange tijd echter niet wat ze ermee wilde: houden of verkopen.

Hulst wil de haven graag in stand houden, maar is pachter. Die erfpacht loopt eind 2023 af. In het bestuursakkoord van Hulst voor de komende vier jaar staat een plan en opknapbeurt van de haven in ieder geval hoog op de agenda. Nu is er ook meer duidelijk over de toekomst.