‘Hulst kan financieel tegen een stootje’ Spaarpot vullen én leuke dingen doen

,,We investeerden vorig jaar fors en hielden toch veel geld over”, zegt wethouder Denis Steijaert. ,,Ondertussen is onze spaarpot aangevuld en daardoor kunnen we in de toekomst nog beter tegen een stootje. Dat is mooi!” Hoe staat de gemeente er nu voor? Wat waren de mee- en tegenvallers? Waarin heeft Hulst geïnvesteerd en waar wordt het overschot aan uitgegeven? In vijf vragen fileren we de jaarcijfers.