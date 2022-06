Hulst gaat geen actie ondernemen bij zeedijk Perkpolder, deadline 1 juli wordt afgewacht

Afgelopen november legde de gemeente Hulst een dwangsom van vijf miljoen op aan Rijkswaterstaat. Dat bedrag moet worden betaald, als er op 1 juli geen plan van aanpak ligt voor de zeedijk met thermisch gereinigde grond in Perkpolder. Hoe zat dat ook alweer? In 2015 werd er in Perkpolder een nieuwe zeedijk aangelegd met thermisch gereinigde grond (TGG). Die grond bleek niet gereinigd, er zitten stoffen in die er niet horen.