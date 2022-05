Hulpdiensten rukken uit voor vermeend steekincident in asielzoekerscentrum Middelburg

Hulster Vossen vieren verlaat verjaar­dags­feest

HULST - Het is toch even de knop omdraaien; op een zwoele zaterdagavond in mei uitgedost in carnavalskleding naar een feestje. Dat past normaal in de winterperiode. De Hulster Vossen vierden -verlaat- hun 55-jarig jubileum.

15 mei