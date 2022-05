Hulpdiensten rukken uit voor steekincident in asielzoekerscentrum Middelburg

De politie en ambulancedienst werden rond middernacht gealarmeerd voor een steekpartij in het asielzoekerscentrum aan de Laurens Stommesweg in Middelburg. Voorlopig is het nog niet bekend wat zich op het terrein heeft afgespeeld.

De ambulancedienst was ter plaatse om ondersteuning te bieden. Het is nog onduidelijk of er iemand naar het ziekenhuis is gebracht. Ook is het niet bekend of er een verdachte is aangehouden.