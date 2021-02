Hulpdiensten massaal naar Axel voor schaatser door het ijs, maar die stond al aan de kant

Wat doet die vrieskou met de natuur? ‘Dieren kunnen best wat hebben, het is geen horrorwin­ter’

14:18 Met temperaturen tien tot vijftien graden onder nul, is deze februarimaand nu al memorabel. Negen jaar is het niet zo koud geweest in Zeeland. En dat heeft gevolgen voor de natuur. Maar wie denkt dat muggen en wespen massaal het loodje leggen, heeft het mis. ,,Het is geen horrorwinter, dieren en planten kunnen best wat hebben”, zegt boswachter Marijke Lieman van Staatsbosbeheer.