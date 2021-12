Huisfeestjes bij wildvreemden, Zeeland komt los in Amigos: ‘We hebben lang genoeg op de bank gezeten’

video | update Bestuurder verdwijnt na eenzijdig ongeluk bij Burgh-Haamste­de

BURGH-HAAMSTEDE - De bestuurder van een personenbusje is er dinsdagochtend vandoor gegaan nadat hij een eenzijdig verkeersongeluk had op de N57 bij Burgh-Haamstede. De politie stelde een onderzoek in en wist de 26-jarige man, afkomstig uit de gemeente Noord-Beveland, te achterhalen in Burgh-Haamstede. Hij bleek zelfstandig uit de auto te zijn gekropen en had alleen in het voertuig gezeten.

21 december