Huis en schuur in Rilland half jaar dicht na vondst drugslab en harddrugs

Het schuurtje, dat pal aan de A58 staat, stond bomvol met vaten chemicaliën zoals zoutzuur en methanol. Ook trof de politie andere spullen aan om drugs te maken, zoals drukketels en gasflessen. In de schuur bij de woning lag ook ruim 400 gram MDMA. De gebeurtenissen zijn voor burgemeester Van Egmond aanleiding om de woning en schuur tot 28 mei te sluiten.

Huurschuld

In augustus is de verdachte, een 20-jarige inwoner van Oosterland, aangehouden door de politie. De man wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een synthetisch drugslab in het Brabantse Esch. Volgens een woordvoerder van het OM zit hij nog steeds vast. Twee weken geleden moest hij al voor de rechter verschijnen in een pro-forma zitting, volgend jaar wordt zijn zaak inhoudelijk behandeld.

Het arbeidershuisje is onderdeel van Landgoed Vinkenisse. Leo van Dommele verhuurde namens een stichting het pand. Vlak na de vondst van de drugs liet hij weten problemen te hebben met de huurders. Hij kon ze nauwelijks bereiken en de huurschuld was al na een half jaar opgelopen tot zo’n 5000 euro. Van Dommele had geen flauw idee dat er drugs in het schuurtje werden gemaakt.