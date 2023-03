Huibregtse en Ton winnen Pannenkoekenmolenloop, maar 12-jarig meisje steelt de show na missertje

Danny Huibregte uit Westkapelle en Leonie Ton uit Wissenkerke lieten er in de van 15 km naar 16 km gegroeide Pannenkoekenmolenloop geen twijfel over bestaan dat zij recht hadden op de overwinning. Toch werden zij niet de grote sterren van de show. Dat was de pas 12-jarige Elin de Koeijer.

Als snel na de afsplitsing van de atleten die de 7 km liepen, vormde zich een kopgroep van de lange afstand met Bart Heshof, Sebastian Schletterer, Yohannes Gebreselassie en Danny Huibregtse. Na drie km brak Huibregtse de race open met een pittige versnelling: ,,Je ging er wel erg snel vandoor”, zei Heshof daarover. Voor Gebreselassie was dat ook al te veel, zeker toen de atleten in de Meeuwenduinen flink wat mul zand kregen te verwerken. ,,Ik loop nooit in het zand”, Liet Gebreselassie weten. Opvallend, gezien hij vanuit zijn woonplaats Oost-Souburg gemakkelijk op strand kan trainen. ,,Dat is voor mij nog veel te koud.”

In de loop van de wedstrijd liet ook Sebastian Schletterer zich duidelijk in de frontlinie zien, waardoor er al gefluisterd werd dat hij de Kustmarathon nog een keer wil winnen, na zijn drie eerdere zeges. Huibregtse won en liep als enige net binnen het uur: 59 minuten en 37 seconden. Daarmee liep hij ruim boven de tijd van Yunis Stitan van vorig jaar, maar dat kwam ook door het langere parkoers, in verband met werkzaamheden in de omgeving van de Adriaan van der Weide weg. Gebreselassie werd evenals in de Deltacross tweede, maar hield Schletterer 15 seconden achter zich. Heshof liep in 1:01:51 net een podiumplaats mis.

Tussendoortje

Leonie Ton mocht op het laatste moment nog na-inschrijven voor de lange afstand bij de vrouwen. ,,Ik moet nog gaan werken, dus kon dit er nog net tussen door”, liet Ton die afgelopen zondag nog de 65 km van Walcheren won, weten. In een tijd van 1:12:13 kon ze weer een zege bijschrijven. Durby Meijboom, hersteld van enig ongemak, had 1:14:38 nodig voor de tweede plaats, met Sabine Janssens in 1:19:21 op brons.

De korte Pannenkoekenmolenloop was een prooi voor Bereket Petersen, met Jasper Zuidhof op twee en Willem de Korte op drie. Anne van de Swaluw en Marleen de Graaf gaven elkaar bij de vrouwen niet veel toe op de eerste twee ereplaatsen. Opmerkelijk was de derde plaats voor de 12-jarige Elin de Koeijer uit Tilburg. Bij de derde start zou ze twee kilometer lopen bij de jeugd, maar miste het keerpunt en liep toen maar de 7,7 km, waar ze zomaar op de laatste ereplaats finishte.