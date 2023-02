Hristijan Stevoski nog eens zestien weken raadslid in Vlissingen

Officier eist taakstraf voor mishande­ling met de dood als gevolg in Goese apotheek

De 39-jarige Goesenaar Bas S. had het er woensdag toen zijn strafzaak door de rechtbank in Middelburg werd behandeld maar moeilijk mee. Regelmatig barstte hij in tranen uit. Door mogelijk zijn toedoen was een toen 74-jarige Goesenaar overleden. Een taakstraf van 120 uur voor ‘mishandeling met de dood als gevolg’ eiste de officier van justitie.

8 februari