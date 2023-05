Hrieps is er bijna klaar voor dankzij de aanpakkers

De inwoner van Grijpskerke is een van de mensen van het eerste uur van het festival. In 1994 hielp hij al mee toen op een grasveldje in Grijpskerke twee bandjes optraden. Al die jaren daarna is hij blijven helpen en hij denkt voorlopig echt niet aan stoppen. Want dat meewerken vindt hij gewoon leuk. ,,Het is goed voor je sociale contacten.”