Houten balk op de weg zorgt voor ongeval Kruiningen, afrit Rilland dicht, verkeer moet over vluchtstrook

met video De Naggl maakt spastisch kind mobiel: ‘Daar word je toch ontzettend blij van’

De Duitse kinderorthopeed Simon Kappl bedacht een loopfiets waarmee spastische kinderen zich kunnen voortbewegen. Sommige raken zo zelfs op de been. De Naggl, zoals zijn uitvinding heet, wordt sinds kort gemaakt bij sociaal werkbedrijf Orionis in Vlissingen. ,,Dat mensen met een arbeidsbeperking patiënten gaan helpen, is de kers op de taart.”