Hoogste rechter beslist: Goesenaar mag verder met bouw van zijn huis

Zijn toekomstige buurman was vorig jaar naar de rechtbank gestapt tegen de verleende omgevingsvergunning. Deze buurman bouwde in 2019 zijn woning. ,,Boven op het huis naast ons komt een opbouw te staan met een lessenaardak. Het pand wordt daardoor hoger dan onze nok”, zei de man. Juist aan die zijde is de zonkant. Zijn hele schuine dak ligt vol met zonnepanelen. Hij vreest voor flinke schaduw op zijn dak en in zijn tuin. ,,Er zit maar een paar meter tussen onze woningen”, zei hij.

Bezwaar

Hij maakte bezwaar tegen de vergunning omdat de gemeente bij het verlenen ervan is afgeweken van het bestemmingsplan, maar de gemeente stelde dat hij daarmee een dag te laat was. Hij werd niet-ontvankelijk verklaard. De rechtbank Zeeland-West-Brabant draaide dit besluit in november vorig jaar terug. Het bezwaarschrift was volgens de rechtbank wel op tijd binnen. Goes vroeg de Raad van State om deze uitspraak te vernietigen. Dit verzoek werd ingewilligd. Volgens de hoogste bestuursrechter was het bezwaarschrift wel degelijk één dag te laat.