Hoogerzael uit de as herrezen en heeft nu ook een touwbrug. ‘Ik kom hier nog vaker spelen’

Wethouder staat niet toe dat Westkapel­se minicam­ping volgebouwd wordt met huisjes

Minicamping De Ark in Westkapelle moet een minicamping blijven en er mogen daar geen tiny houses of andere huisjes geplaatst worden. Alleen tenten en caravans of campers mogen daar staan. Die verzekering gaf wethouder René de Visser (SGP, ruimtelijke ordening) aan de Veerse gemeenteraad.