Hoogerland in top 30 bij eenmalige rentree in profpeloton

Het was voor Hoogerland, die tegenwordig in Oostenrijk woont, een eenmalig terugkeer in het profwielrennen. De Nederlands kampioen van 2013 deed bij de meerdaagse wedstrijd in de Verenigde Arabische Emiraten als gastrenner mee bij het clubteam Shabab Al Ahli Cycling. Grega Bole, een voormalige ploeggenoot bij Vacansoleil, had Hoogerland mee gevraagd.