Hoofdkantoor Multraship verhuisd

Auto schiet van de weg en belandt met achterwiel in sloot bij Sint-Maar­tens­dijk

4 maart SINT-MAARTENSDIJK - Een automobilist is zondagochtend vroeg met zijn auto in een sloot beland naast de Provincialeweg in Sint-Maartensdijk. Het slachtoffer hoefde niet mee naar het ziekenhuis.