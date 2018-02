Honger bij Van der Poel is groot: hij gaat op recordjacht in Hulst

HULST - De teleurstelling van een mislukt WK in Valkenburg, waar hij zijn zinnen had gezet op goud maar achter Wout van Aert en Michael Vanthourenhout genoegen moest nemen met brons, heeft Mathieu van der Poel al lang en breed achter zich gelaten.

De veldrijder heeft alweer twee zeges gepakt (Lille en Hoogstraten) en kan zondag in Hulst tijdens de Vestingcross zijn dertigste seizoenszege boeken. ,,Zo'n teleurstelling wegspoelen is moeilijk, maar ik heb de knop snel omgedraaid. Je moet vooruitkijken. Het beste medicijn is winnen, dus dat probeer ik dan ook zoveel mogelijk te doen. Ik beleef mijn allerbeste veldritseizoen ooit en ik wil in schoonheid eindigen. Die kaap van de dertig overwinningen wil ik heel graag ronden. Je krijgt er geen prijs of trui voor, maar het is wel vrij uniek en voor mezelf best prestigieus.’’

Van der Poel is de grote favoriet in Hulst, waar hij vorig jaar ook al oppermachtig was. Nu Wout van Aert niet van de partij is, is het de vraag wie Van der Poel nog zou kunnen afstoppen. 'De Vestingcross is zeker geen einde-seizoenswedstrijd. De honger is nog groot en ik hoop dat ik mezelf kan opvolgen op de erelijst.'