Honderd man viert ‘gewoon’carnaval in en bij café Kloosterzande, biertap stond open

Delta reikt proteste­ren­de internetlo­ze kerk in Terneuzen de hand

13 februari TERNEUZEN - De Protestantse gemeente in Terneuzen voelt zich in de kou gezet door Delta. De internetverbinding van de Goede Herderkerk ligt er al sinds zaterdag uit. Pas volgende week woensdag zou een door Delta ingehuurde aannemer kunnen komen om het probleem op te lossen. Inmiddels heeft Delta geregeld dat die morgen, vrijdag, komt om te zien of herstelwerk kan plaatsvinden.