Hondenfokker IJzendijke krijgt voorwaardelijke werkstraf en moet 19 honden afstaan

Tractor met giertank omgevallen in Boerenhol

12:24 BOERENHOL - Een tractor met giertank is vanochtend op de N675 in Boerenhol omgevallen ter hoogte van de Bramendijk. Dat meldt de Provincie Zeeland. De weg was geruimte tijd in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Om 12.23 uur meldde de provincie dat de weg weer was vrijgegeven.