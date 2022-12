Hond verjaagt overvallers in Oost-Souburg

met video Geoffrey ruimt muizen in de Wester­schel­de­tun­nel: ‘Zodat ze de kabels van de matrixbor­den niet aanvreten’

Muizen houden van warmte. En met de vrieskou net achter de rug is een controle in de Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel geen overbodige luxe. ,,Een muis is nagenoeg incontinent en laat urine los. Als ik ammoniak ruik, weet ik genoeg.”

20 december